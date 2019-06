Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Facebook mit Blick auf die Strategie für Kryptowährungen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Das soziale Netzwerk könne diese sowohl für Zahlungen, als auch für den Handel sowie Anwendungen und Spiele nutzen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsetzung dürfte sich Schritt für Schritt vollziehen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 16:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / 16:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-06-14/14:31

ISIN: US30303M1027