Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Mit der nun unterzeichneten "Vertragsanpassung" für das Militär-Transportflugzeug A400M habe sich die Lage für den Luftfahrt- und Rüstungskonzern gebessert, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kuriert sei der "Patient" damit aber noch keineswegs. Die Entwicklung des Fliegers, der ursprünglich im Jahr 2009 fertig sein sollte, wurde für Airbus zum Milliardengrab./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2019 / 02:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / 02:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-06-14/14:40

ISIN: NL0000235190