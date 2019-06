Was hat dem DAX kurz vor Ende der Woche die Laune eingetrübt?



Marktexperte Oliver Roth von Oddo Seydler blickt auf die zuletzt gestiegenen geopolitischen Spannungen, die Geldpolitik der Notenbanken und den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Was das am Markt für die weitere Entwicklung bedeuten könnte, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.