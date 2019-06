BERLIN (Dow Jones)--Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU und CSU haben ihren Willen zur weiteren Zusammenarbeit bekräftigt. Es habe "viel, viel Übereinstimmung" bei der zweitägigen Fraktionsklausur gegeben, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. "Wir arbeiten gut zusammen." Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sprach von einer "Klausur auf Augenhöhe". "Die Beschlüsse unterstreichen, dass die Koalition arbeitet." Es gebe einen "unbedingten Willen bei allen drei Koalitionsparteien, den Erfolg zu ermöglichen", so Dobrindt. Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich bekräftigte, mit CDU und CSU weiter zu kooperieren. Die drei hätten "einen guten Weg gemacht".

Union und SPD haben auf ihrer Fraktionsklausur nicht über die geplante Halbzeitbilanz gesprochen. Auch das Streitthema Grundrente wurde ausgeklammert.

