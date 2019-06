=== M O N T A G, 17. Juni 2019 *** 08:00 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q, Stockholm 09:30 NL/Qiagen NV, HV, Venlo 11:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), PK zum Tag der Bauindustrie: (R)Evolution Bau 2030, Berlin *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni *** 15:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Scholz, Statements vor dem "Zukunftsgespräch" mit Sozialpartnern, 18:45 PK, Meseberg *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:00 PT/EZB, Geldpolitisches Forum (bis 19.6.), Sintra 22:00 US/Versum Materials Inc, ao HV zur Übernahme durch Merck KGaA, Tempe D I E N S T A G, 18. Juni 2019 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 1Q und Geschäftsbericht 2018, Köln *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Mai *** 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Klage Österreichs gegen die deutsche Infrastrukturabgabe (Pkw-Maut), Luxemburg *** 10:00 PT/EZB, Fortsetzung Geldpolitisches Forum (bis 19.6.) u.a. Rede von EZB-Präsident Draghi, Sintra *** 10:00 DE/PK zur Konjunkturprognose des ifo-Instituts, Berlin 10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Entgelte für Bareinzahlungen und -auszahlungen am Bankschalter, Karlsruhe 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV, München 10:00 DE/Wirecard AG, HV, München 10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, HV, Frankfurt 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, HV, Hamburg *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai *** 11:00 EU/Handelsbilanz April 11:00 DE/Dr. August Oetker KG, BI-PK, Bielefeld 11:00 DE/Schaltbau Holding AG, HV, München *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tag der Deutschen Bauindustrie, u.a. Teilnahme von Bundesinnenminister Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Berlin 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ukraines Präsident Selenskyj, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai *** 14:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zur Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Berliner Senat, Abstimmung über Gesetz gegen Mietsteigerungen - CN/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Delegationsreise nach China (bis 21.6.), Peking - US/Donald Trump, Bekanntgabe seiner offiziellen Bewerbung um eine Wiederwahl als US-Präsident, Orlando - GB/Fortsetzung des Auswahlprozesses für den Vorsitz der britischen Konservativen, London - NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis 2018, Amsterdam M I T T W O C H, 19. Juni 2019 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 PT/EZB, Abschluss Geldpolitisches Forum (seit 17.6.), Sintra *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April 10:00 DE/Home24 SE, HV, Berlin 10:00 DE/Evotec SE, HV, Hamburg 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV, Köln *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Mai *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 11:30 LU/Befesa SA, HV, Luxemburg 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** 22:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q, Redwood Shores D O N N E R S T A G, 20. Juni 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Hellofresh SE, HV, Berlin 11:50 IE/SSM-Chef Enria, Rede bei der FIBI International Banking Conference, Dublin 12:00 LU/Ado Properties SA, HV, Luxemburg *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 21.6.), Brüssel *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats F R E I T A G, 21. Juni 2019 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:05 EU/EZB, Mitteilung zum Volumen der vorfristigen Rückzahlungen von Mitteln aus dem ersten, zweiten, dritten und vierten zielgerichteten langfristigen Refinanzierungsgeschäft der zweiten Serie (TLTRO2) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai 18:00 US/Fed, Teilnahme von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) und von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) an einem Policy Summit der Cleveland Federal Reserve, Cincinnati *** 22:30 US/Fed, Teilergebnisse der Banken-Stresstests *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures ===

