Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS kombiniert in einem neuen Aktienfonds Nachhaltigkeitsaspekte mit den Chancen der globalen Schwellenländer, so die Experten von "FONDS professionell".Der DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities (ISIN LU1984221009/ WKN DWS215) investiere in Unternehmen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens, Lateinamerikas, dem Mittleren Osten, Afrikas und Osteuropas, die über sehr gute Bewertungen bei den ESG-Kriterien verfügen würden. ESG umfasse die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. ...

