In den Neunzigern wäre seine Drogeriekette fast pleite gegangen - heute ist sie die größte Deutschlands. Im Podcast "Chefgespräch" erzählt Gründer Dirk Roßmann von den Höhen und Tiefen seiner Unternehmerkarriere.

Der Drogeriemarkt-König im Chefgespräch

Dirk Roßmann gründete 1972 seinen ersten Drogeriemarkt in Hannover. Heute gibt es fast 3800 Rossmann-Filialen in ganz Europa. Dabei wäre sein Drogerie-Imperium in den Neunzigerjahren fast pleite gegangen. Im Chefgespräch erzählt Roßmann von den Höhen und Tiefen seiner Unternehmerkarriere.

Der neue Podcast der WirtschaftsWoche

