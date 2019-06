(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

PII in unstrukturierten Datenformaten, Ordnern und LAN-Laufwerken klassifizieren, finden und löschen

Babenhausen 14.06.2019 10:45

Schutz von Dark Data: Unstrukturierte Dateien suchen & schützen!

Entdecken, Bereitstellen und Löschen von PIIs: Finden Sie sensible Daten in unstrukturierten Quellen mithilfe mehrerer Techniken gleichzeitig. Produzieren Sie die Suchergebnisse und die dazugehörigen Metadaten in einer strukturierten Datei zur weiteren Verwendung und bearbeiten Sie gleichzeitig die PII, um die Datenübertragbarkeit von GDPR und die Bestimmungen über das Recht auf Vergessen zu erfüllen. [url=https://www.jet-software.com/en/darkshield-english/]Mehr..[/url]

Lokaler & LAN-weiter Schutz: Unabhängig davon, ob sich die PII auf Ihrem System oder im gesamten Netzwerk befinden, DarkShield sorgt für Ihre Sicherheit. Der Dark Data Discovery-Assistent findet sensible Informationen in mehreren unstrukturierten Dateien in mehreren Verzeichnissen und Laufwerken auf einmal. [url=https://www.jet-software.com/en/darkshield-english/]Mehr..[/url]

Generierung von revisionssicheren Berichten: Abfrage und Anzeige der Such- und Korrekturergebnisse von DarkShield in seinem integrierten, interaktiven Dashboard. Oder verwenden Sie IRI CoSort, BIRT oder Ihre RDB in Eclipse. Oder exportieren Sie seine Protokolldaten und passen Sie die Informationsanzeige in SIEM-Tools wie Splunk ES, wie hier gezeigt, an. [url=https://www.jet-software.com/en/darkshield-english/]Mehr..[/url]

Über uns:

Seit über 40 Jahren nutzen weltweit Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, COMCAST, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Lufthansa, BMW,... unsere Software-Lösungen für Datenmanagement und Datenschutz! Zusätzlich finden Sie hier eine kleine Referenzen-Auswahl.

Über IRI:

Seit 1993 besteht die Kooperation mit dem Unternehmen Innovative Routines International Inc. (IRI) aus Florida, USA. Damit haben wir unser Portfolio um die Produkte CoSort, Voracity, NextForm, DarkShield, FieldShield, RowGen, FACT, CellShield und Chakra Max erweitert. JET-Software besitzt als einziges Unternehmen die deutschen Vertriebsrechte für diese Produkte. Weitere Informationen zu unserem Partner finden Sie direkt hier.

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.

