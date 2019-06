DGAP-News: ItN Nanovation AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung ItN Nanovation AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.07.2019 in Saarbrücken mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-06-14 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ItN Nanovation AG Saarbrücken ISIN: DE000A0JL461 WKN: A0JL46 Einladung zur Hauptversammlung Die Hauptversammlung der ItN Nanovation AG, Saarbrücken, wurde für *Mittwoch, den 17. Juli 2019, um 10:00 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr) MESZ,* im Bürgerhaus Dudweiler, Am Markt 115, 66125 Saarbrücken, einberufen. Am 13. Juni 2019 hat die Aktionärin Shanghai SafBon Inv. Co. Ltd (nachfolgend 'Antragstellerin') gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um die nachfolgenden Tagesordnungspunkte 6 und 7 und die unverzügliche Bekanntmachung dieser Ergänzung verlangt (Ergänzungsverlangen). Dem Ergänzungsverlangen kommt die ItN Nanovation AG hiermit nach. Tagesordnung 6. *Beschlussfassung über die Abberufung von Herrn Dr. Ulrich-Peter Kinzl als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung* Gemäß Ziffer 11.1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der ItN Nanovation AG aus drei Mitgliedern. Er setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung bestellt wurden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die Antragstellerin schlägt vor, das Aufsichtsratsmitglied Herrn Dr. Ulrich-Peter Kinzl als Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Hauptversammlung am 17. Juli 2019 abzuberufen. Herr Dr. Kinzl würde damit vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, so dass eine Ersatzwahl erforderlich ist. 7. *Beschlussfassung über die Wahl von Frau Yuming Chai zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats* Deswegen schlägt die Antragstellerin vor, Frau Yuming Chai, mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Hauptversammlung am 17. Juli 2019 für den Rest der Amtszeit von Herrn Dr. Ulrich-Peter Kinzl in den Aufsichtsrat zu wählen. Dadurch soll der Gleichlauf der Amtszeiten der Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten bleiben. Frau Chai ist geboren am 28. Oktober 1967, wohnt in Bad Homburg und arbeitet als Chief Financial Officer bei der Firma Memsys Water Technologies GmbH in Frankfurt. Frau Yuming Chai bestätigt, dass sie die persönlichen Voraussetzungen erfüllt und dass sie in keiner geschäftlichen oder persönlichen Verbindung zu der ItN Nanovation AG, zu den Organen oder einem Aktionär, der wesentlich an der ItN Nanovation AG beteiligt ist, steht. Frau Chai ist nicht bereits Aufsichtsratsmitglied in zehn bzw. drei Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen Aufsichtsrat zu bilden haben. Frau Yuming Chai übt keine Aufsichtsrats-, Vorstandsmandate oder Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien aus. Saarbrücken, im Juni 2019 *ItN Nanovation AG* _- Der Vorstand -_ *Lebenslauf Yuming Chai* Geburtsdatum: 28. Oktober 1967 Nationalität: Chinesisch *Beruflicher Werdegang:* 07.2017 - jetzt Memsys Water Technologies GmbH (Tochterunternehmen von NCHL), Frankfurt/Schwabmünchen *CFO* 12.2016-06.2017 SEB AG, Frankfurt *Senior Business Manager* 07.2016 - 11.2016 New Concepts Holdings Ltd. (NCHL), Frankfurt/Hong Kong *Consultant* 11.2015 - 06.2016 Agricultural Bank of China Ltd., Zweigniederlassung Frankfurt *Senior Relationship Manager, Corporate Banking* 12.2004 - 10.2015 Dresdner Bank Kleinwort und Commerzbank AG (Fusion 09.2008), Frankfurt *Prokuristin, Structured Commodities Trade Finance/Financial Engineering* *Export Finanzierung mit ECA-Deckung mit Schwerpunkt Bestellerkredit* *Strukturierte Unternehmensfinanzierung / Leveraged Finance* *Group Risk Management CRC Retail Sector* *Kredit Analyst, International Products* 12.2002 - 11.2004 ADPC - Allianz Dresdner Pension Consult GmbH, Allianz Group, Stuttgart *Consultant, Asset-Liability Management* 03.2001 - 11.2002 Allianz Financial & Insurance Services GmbH, Allianz Group, München *Financial Engineer, Financial Engineering* 07.1995 - 07.1998 Siemens Ltd. China, Beijing *Project Manager, Siemens Power Ventures* 05.1993 - 06.1995 China Asia Pacific International Business Corporation, Shenzhen *Sales Manager, Third International Trade Division* 09.1989 - 04.1993 Verkehrsministerium, Beijing *Foreign Affairs Officer, Foreign Affairs Department* *Ausbildung:* 09.1998 - 03.2000 Manchester Business School, Manchester University, Manchester, UK *Abschluss MBA, Major in Finance and Business Management* 08.1999 - 12.1999 Goizueta Business School, University of Emory, Atlanta, USA Internationales Austauschprogramm 09.1985 - 08.1989 *Bachelor of Engineering in Industrial Foreign Trade*, Hunan University, Changsha, China 09.1982 - 08.1985 Abitur, Tanggu the 1st Gymnasium, Tianjin, China 2019-06-14 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: ItN Nanovation AG Peter-Zimmer Straße 11 66123 Saarbrücken Deutschland E-Mail: ines.martin@itn-nanovation.com Internet: http://www.itn-nanovation.com

