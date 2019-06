Nach leichten Verlusten am Mittwoch legte der Dow Jones gestern wieder den Vorwärtsgang ein. Für den amerikanischen Leitindex ging es um genau 0,4 Prozent nach oben. Der S&P 500 legte ähnlich deutlich zu. Und der Nasdaq 100 gewann 0,5 Prozent hinzu.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Broadcom, Facebook, Tyson Foods. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.