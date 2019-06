Neben den Zollstreitigkeiten und den geldpolitischen Aussichten machen sich aktuell geopolitische Spannungen an den Märkten bemerkbar.



David Kohl, Chefvolkswirt Deutschland bei der Bank Julius Bär wirft einen Blick auf die Auswirkungen bei Öl und Gold, am Aktien- und Anleihemarkt. Was Anleger aus dieser Mischung machen können, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.