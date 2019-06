Einstellung Aufnahme



ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA98817Q1090 YSS Corp. 14.06.2019 CA98817Q2080 YSS Corp. 17.06.2019 Tausch 6:1

US09523Q1013 Blue Apron Holdings Inc. 14.06.2019 US09523Q2003 Blue Apron Holdings Inc. 17.06.2019 Tausch 15:1

CA38383Q1090 Gowest Gold Ltd. 14.06.2019 CA38383Q8020 Gowest Gold Ltd. 17.06.2019 Tausch 10:1

AU000000IAU4 AIC Mines Ltd. 14.06.2019 AU0000049033 AIC Mines Ltd. 17.06.2019 Tausch 1:1

US2227951066 Cousins Properties Inc. 14.06.2019 US2227955026 Cousins Properties Inc. 17.06.2019 Tausch 4:1

CA8625471062 Strad Inc. 14.06.2019 CA86254Q1046 Strad Inc. 17.06.2019 Tausch 1:1