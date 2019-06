Der Umfrage von Gartner zu den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer von Supply-Chain-Technologie zufolge genießt die Sichtbarkeit höchste Priorität unter weltweiten Logistik-Führungskräften. Auf der Supply Chain Executive Conference von Gartner, die vom 17. bis 19. Juni in Barcelona (Spanien) stattfindet, wird project44, die weltweit führende Advanced Visibility Platform für Spediteure und Logistikdienstleister, vorführen, wie Supply-Chain-Führer mithilfe von hochpräzisen Sichtbarkeitsdaten prädiktive Analytik entlang der gesamten Transportwertschöpfungskette anstoßen.

Mit der Übernahme von GateHouse Logistics Ende 2018 wurde project44 zur weltweit größten und umfassendsten globalen Plattform für Sichtbarkeit im Transportwesen. Das Technologieunternehmen hat seine EU-Aktivitäten rasch ausgebaut und dazu kürzlich Neueinstellungen auf dem europäischen Kontinent vorgenommen: Ronald Plevier, Director Strategic Accounts EMEA, in Amsterdam, Pascal Boulanger, Business Development Director South EMEA, in Frankreich und Marc Düppe, Director Strategic Accounts für Deutschland, Österreich, die Schweiz, in Deutschland.

Auf der Supply Chain Executive Conference von Gartner werden project44 und Magna Steyr, ein führender weltweiter Automobilzulieferer mit Sitz in Österreich und Tochtergesellschaft der kanadischen Magna International (NASDAQ: MGA), erörtern, wie Magna mithilfe der Advanced Visibility Platform von project44 mehrere hundert einzigartiger Telematikgeräte in einem zentralen Netzwerk verknüpft hat, "Just-in-Sequence"-Sichtbarkeit in Echtzeit nutzt und mögliche Störungen vor ihrem Auftreten vorhersagt.

Podium: Die transformative Kraft der erweiterten Sichtbarkeit

Datum: 18. Juni 2019

Uhrzeit: 14.30 bis 15 Uhr

Podiumsteilnehmer: Jesper Bille Bennike, EVP Sales Business Development bei project44, Alfons Dachs-Wiesinger, Director Logistics Services bei der Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG Co KG

Über project44

project44 ist die weltweit führende Advanced Visibility Platform für Spediteure und Logistikdienstleister. project44 verbindet, automatisiert und bietet Sichtbarkeit bei wichtigen Transportprozessen, um schneller wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und Konsequenzen zu ziehen. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der cloudbasierten Plattform von project44 können Unternehmen ihre betriebliche Effizienz steigern, die Kosten senken, ihre Versandleistung verbessern und ihren Kunden ein außergewöhnliches, mit Amazon vergleichbares Erlebnis bieten. Weltweit ist project44 mit Tausenden Spediteuren verbunden, verfügt über eine umfassende Abdeckung aller ELD- und Telematikgeräte auf dem Markt und unterstützt alle Transport- und Versandarten, einschließlich Parcel, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Truckload, Rail, Intermodal und Ocean. Weitere Informationen finden Sie unter www.project44.com.

