Olten (ots) - Rund 250 Stellen sollen bei Rockwell Automation

verschwinden. Die Notwendigkeit ist für die Angestellten Schweiz

nicht ersichtlich. Am 19. September 2017 kündigte Rockwell einen

massiven Stellenabbau an. Dieser wird leider jetzt in voller Härte

umgesetzt. Rund 250 Stellen sollen am Standort in Aarau bis 2021

verschwinden.



Begründet wird der Stellenabbau mit einer Verbesserung der

Kostenwettbewerbsfähigkeit. Schon 2017 kritisierten die Angestellten

Schweiz, dass der Verband, das Motiv der Kostenwettbewerbsfähigkeit

nicht nachvollziehen kann. Der Schweizer Standort ist nämlich

produktiv und gewinnbringend. Ausserdem hat das Unternehmen seinen

globalen Gewinn deutlich gesteigert. Der Verband wird den Verdacht

nicht los, dass auf dem Buckel der Angestellten lediglich die Rendite

maximiert werden soll. Das Schicksal der dabei auf der Strecke

bleibenden Arbeitskräfte ist ungewiss.



Ein weiterer Grund für den Stellenabbau liegt in veralteten

Produkten. Dieser Missstand bestand schon 2017. "Leider kam der

Schweizer Standort bezüglich der Modernisierung des

Produkteportfolios nicht zum Zug - obwohl wir ein führendes

High-Tech-Land sind", sagt Korab Macula, Rechtskonsulent der

Angestellten Schweiz.



Die Angestellten Schweiz fordern das Management von Rockwell auf,

zusammen mit der Arbeitnehmervertretung und den Sozialpartnern alle

Möglichkeiten zu prüfen, um den Produktionsstandort und damit so

viele Stellen wie möglich in der Schweiz zu sichern. Weiter fordern

die Angestellten Schweiz ein klares Commitment des

Rockwell-Managements für sozialverträgliche Massnahmen für die

Betroffenen. Es gilt nun alle Kräfte für ein erfolgreiches

Konsultationsverfahren zu bündeln.



Die Angestellten Schweiz sind seit 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen.



Der Verband setzt sich sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und

zuverlässig für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere

Arbeitsplätze ein - zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft.



Ihren Mitgliedern bieten die Angestellten Schweiz zudem ein

umfassendes, auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an

Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für

das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen.



Weitere Informationen unter www.angestellte.ch



Ab dem 1. Dezember 2018 feiern wir unser 100-Jahr-Jubiläum mit

besonderen Angeboten.



Originaltext: Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006251

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006251.rss2



Für Rückfragen:



Korab Macula, Kollektives Arbeitsrecht und Sozialpartnerschaft,

Angestellte Schweiz, Tel. 079 798 68 19

Hansjörg Schmid, Kommunikation Angestellte Schweiz, 044 360 11 21,

076 443 40 40