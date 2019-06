Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nächster WM-Spieltag im ZDF: Am Samstag, 15. Juni 2019, steht die WM-Gruppe E im Blickpunkt der Berichterstattung: Die Niederländerinnen treffen um 15.00 Uhr auf Kamerun, Kanada spielt um 21.00 Uhr gegen das Team aus Neuseeland. "ZDF SPORTextra" überträgt das Nachmittagsspiel live ab 14.30 Uhr. Reporter in Le Havre ist Norbert Galeske. Sven Voss steht für Moderation und Analyse bereit, fachlich unterstützt von der ehemaligen niederländischen Nationalspielerin Tessel Middag. Das Abendspiel aus Grenoble können die Fußballfreunde ab 21.00 Uhr im ZDF-Livestream bei ZDFsport.de verfolgen. Claudia Neumann kommentiert.



Die Qual der Wahl haben die Zuschauer bei den parallel angesetzten Begegnungen an den letzten Vorrundenspieltagen im ZDF:



Dienstag, 18. Juni 2019, 21.00 Uhr, ZDF-Livestream: Jamaika gegen Australien und Italien gegen Brasilien (Gruppe C)



Mittwoch, 19. Juni 2019, 21.00 Uhr, ZDF-Livestream: Japan gegen England und Schottland gegen Argentinien (Gruppe D)



Donnerstag, 20. Juni 2019



17.30 Uhr "ZDFSPORTextra": Niederland gegen Kanada (Gruppe E) 18.00 Uhr ZDF-Livestream: Kamerun gegen Neuseeland (Gruppe E)



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



Weitere Informationen:



Pressemappe: https://kurz.zdf.de/CUb/



https://zdfsport.de



https://facebook.com/zdfsport



https://instagram/zdfsport



https://twitter.com/zdfsport



https://youtube.com/zdfsport



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121