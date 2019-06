Mainz (ots) - Montag, 17. Juni 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gutes und sicheres Wohnen im Alter - Welche Möglichkeiten gibt es? Zanderfilet mit Frühlingsgemüse - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Grünes fürs Dach - Wie funktioniert Dachbegrünung?



Gäste: Vince Ebert, Physiker und Kabarettist Eric Mayer, Moderator







Montag, 17. Juni 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Die Geschichte zu 150 Jahren Kaugummi - In aller Munde oder unterm Schuh







Montag, 17. Juni 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



MTV Movie Awards - Verleihung in Los Angeles Willem-Alexander bei der Queen - Der König bekommt einen Orden Simone Rethels 70. Geburtstag - Feier vom Wochenende in Stuttgart







Montag, 17. Juni 2019, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Wohnen im Alter - Was Sie beachten müssen Die heutige Generation 60 plus ist deutlich fitter als die vorherige und hat im Alter andere Vorstellungen, was das Wohnen und die Versorgung betrifft. Dabei geht es den Senioren laut Umfragen vor allem darum, möglichst lange selbstbestimmt und selbstständig zu bleiben, möglichst aber nicht alleine und ganz ohne Hilfe. Die meisten möchten im eigenen Zuhause alt werden. Allerdings sind immer mehr Senioren auch offen für neue Wohnformen. Neben dem klassischen Pflegeheim gibt es inzwischen mehr als ein Dutzend Möglichkeiten, etwa Mehrgenerationenhäuser oder Senioren-Wohngemeinschaften. Doch welche Wohnform eignet sich für wen? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Worauf ist bei der Auswahl zu achten, und wie sieht's mit den Kosten aus?







