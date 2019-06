Das Kursdebakel bei Aurubis geht weiter: Nach erneuter Gewinnwarnung rauscht die Aktie in die Tiefe. Am Mittwoch verkündete der Kupferproduzent das Scheitern eines millionenschweren Investitionsprojektes. Konsequenzen hat dies nun auch in den höchsten Führungskreisen. So geht es jetzt mit der Aktie weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...