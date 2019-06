Erster Spatenstich für neues Logistikzentrum: SHOP APOTHEKE EUROPE präsentiert die Online-Apotheke der Zukunft. DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Immobilien Erster Spatenstich für neues Logistikzentrum: SHOP APOTHEKE EUROPE präsentiert die Online-Apotheke der Zukunft. 14.06.2019 / 17:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erster Spatenstich für neues Logistikzentrum. SHOP APOTHEKE EUROPE präsentiert die Online-Apotheke der Zukunft. Venlo, 14. Juni 2019. Mit dem Baubeginn der neuen Firmenzentrale setzt SHOP APOTHEKE EUROPE einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte einer der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Die Betriebsfläche wird sich mit dem Neubau in Sevenum (NL) auf 40.000 Quadratmeter verdoppeln. Herzstück wird ein hochmodernes Logistikzentrum, welches auf das seit Jahren stetig wachsende Auftragsvolumen von SHOP APOTHEKE EUROPE ausgerichtet ist und sämtliche Prozesse rund um den Versand von freiverkäuflichen und rezeptpflichtigen Arzneimitteln sowie Beauty-Produkten beschleunigt. Zum ersten Spatenstich hat SHOP APOTHEKE EUROPE und das Bauunternehmen Somerset Capital Partners an die Baustelle eingeladen. Zu den Gästen zählten Politiker aus den grenznahen Regionen sowie MitarbeiterInnen und Gewerbenachbarn. Der Wirtschaftsbeauftragte der Provincie Limburg, Dr. Joost van den Akker, sieht in dem Bauvorhaben das Wachstumspotenzial eines zukunftsstarken Wirtschaftsraumes bestätigt: "Die Eröffnung des neuen Distributionszentrums passt perfekt zu den Ambitionen der Provinz Limburg, neue Arbeitsplätze zu schaffen und den internationalen Handel in der Region durch logistische Verbindungen weiter auszubauen". Die Mehrheit der 850 MitarbeiterInnen von SHOP APOTHEKE EUROPE lebt nahe der Landesgrenze auf deutscher Seite. Am Betriebsstandort Köln-Innenstadt arbeiten 175 Beschäftigte und steuern von dort unter anderem E-Commerce-Aktivitäten des Unternehmens. Gastgeber Stefan Feltens, CEO von Shop Apotheke Europe, nutzte die Spatenstichfeier für einen gemeinsamen Blick in die Zukunft der expandierenden Online-Apotheke. "Unser Ziel ist es, weiterhin deutlich schneller als unsere Wettbewerber zu wachsen und unsere Märkte von Venlo aus zu bedienen", erklärte Stefan Feltens. So könne man mit dem neuen Logistik-Zentrum in wenigen Jahren das Versandvolumen von derzeit 8,5 Millionen auf 35 Millionen Pakete steigern. Die Prognose für ein weiterhin rasantes Wachstum der Online-Apotheke stützt sich auch auf die erwartete Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland. Als Vollapotheke beliefert SHOP APOTHEKE EUROPE Kunden in Deutschland auch mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Für die Kunden von SHOP APOTHEKE EUROPE stellte Chef-Apothekerin und COO Theresa Holler eine noch größere Produktauswahl und eine noch schnellere Versorgung mit Medikamenten in Aussicht: "Die Bestell- und Lieferprozesse werden einfacher, das individuelle Beratungsangebot für Patienten steht weiterhin im Vordergrund", fasste Theresa Holler zusammen. Verbunden mit dem ortsnahen Umzug in die neue Firmenzentrale, der im Herbst 2020 geplant ist und sich über mehrere Monate erstrecken wird, verstärkt SHOP APOTHEKE EUROPE die Suche nach neuen MitarbeiterInnen. Aktuell werden vor allem neue KollegInnen in den Bereichen Customer Service, Finance, Pharma, Logistik und IT gesucht. Weitere Informationen, Bildmaterial und Videopodcasts zum Neubau des Headquarters von SHOP APOTHEKE EUROPE finden Sie unter https://shop-apotheke-europe.com/de/press/downloads. ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 3,8 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. 