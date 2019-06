ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz zum Wochenausklang erlitten. Die Stimmung weltweit hat sich mit der neuen geopolitischen Krise in Nahost eingetrübt. Am Vortag waren dort zwei Öltanker attackiert worden; die USA beschuldigen den Iran. An den Märkten geht die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts um. Der Schweizer Aktienmarkt schnitt am Freitag wegen seines defensiven Charakters besser ab als die meisten anderen Märkte. Nächster möglicher Impuls könnte die Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche sein.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.848 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 42,76 (zuvor: 38,33) Millionen Aktien.

Für die Swatch-Aktie ging es um 1,5 Prozent nach unten. Die Analysten von RBC sehen den Wert zwar als günstig an, erblicken jedoch keine Katalysatoren, die Investoren anlocken könnten. Swatch habe beim Wandel von Großhandels- zum Online-Geschäft im Gegensatz etwa zu Kering noch einiges nachzuholen und müsse investieren, was die Margen unter Druck setze.

Die als riskant geltenderen zyklischen Werte waren nicht gefragt. So gaben ABB 2,1 Prozent ab und Lafargeholcim 0,8 Prozent. Ausnahme waren Adecco mit einem Plus von 1,8 Prozent. Hier hat sich Morgan Stanley positiv geäußert und die Aktie auf "Übergewichten" erhöht. Bankenwerte gaben wieder nach. UBS verloren 1,2 Prozent und Credit Suisse 0,9 Prozent.

Die Schwergewichte schnitten als gesuchte Defensiv-Investments besser ab als der Markt. Nestle legten 0,2 Prozent zu, Novartis 0,5 Prozent. Roche gaben 0,1 Prozent auf 276 Franken nach, obwohl technisch orientierte Analysten den Wert als attraktiv ansehen. "Roche hat zuletzt eine trendbestätigende Flaggenformation mit einem Kaufsignal nach oben verlassen", heißt es bei Commerzbank Technical Analysis and Index Research. Die Experten rechnen zunächst mit einem Lauf in Richtung des Allzeithochs bei 296 Franken.

Für die Aktie des Ölausrüsters Transocean ging es um 4,9 Prozent nach unten. Die Analysten der Citigroup haben die Titel auf "Neutral" von "Kaufen" abgestuft.

June 14, 2019 11:40 ET (15:40 GMT)

