Die Innenminister der Länder und des Bundes haben in Kiel getagt. Entscheidungen fielen bei den Themen Clan-Kriminalität, Kinderpornografie, Einbruchschutz.

Mehr Geld für Einbruchschutz und eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung krimineller Clans: Darauf konnten sich die Innenminister der Länder und des Bundes bei ihrer Frühjahrskonferenz in Kiel verständigen.

Strittig bleibt dagegen alles, was mit Asyl und Abschiebungen zu tun hat. Wenn man die "bunte" Zusammensetzung der Landesregierungen zur Zeit bedenke, seien die gemeinsamen Beschlüsse "sensationell", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag. Die wichtigsten Entscheidungen im Überblick:

Clan-Kriminalität

Die Innenminister drohen kriminellen Clan-Mitgliedern mit dem Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft. Allerdings nur wenn sie noch eine zweite Staatsbürgerschaft haben. Die Bundesregierung soll prüfen, wie eine entsprechende Reform aussehen könnte. "Insbesondere sage ich zu, im Falle einer nachgewiesenen Mitwirkung bei Clankriminalität den von den Ländern gewünschten Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft bei Vorhandensein einer weiteren Staatsbürgerschaft schnell zu realisieren", sagte Seehofer. Kriminelle Clans haben sich vor allem in Bremen, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen angesiedelt. Dem Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, reichen die Pläne nicht aus. Er fordert eine vollständige Beweislastumkehr, was den Nachweis von erworbenem Vermögen angeht.

Sicherheit bei Fußballspielen

Um Krawalle bei Fußballspielen zu vermeiden, will die Politik die Vereine künftig stärker in die Pflicht nehmen. "Da darf man von den Vereinen schon mehr erwarten", sagte Seehofer. Sie sollen vor allem dafür sorgen, dass Pyrotechnik und bekannte Gewalttäter nicht in die Stadien gelangen. "Zur Vermeidung von sicherheitsgefährdenden Kräfteengpässen" bei der Polizei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...