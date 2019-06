FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bechtle-Aktie erholte sich von ihren zweistelligen Verlusten und stieg nachbörslich um 3 Prozent. Leicht gesucht waren Telekom-Papiere, nachdem die Aktie der Tochter T-Mobile US an der Wall Street zugelegt hatte. Laut einem Bericht in der New York Times nähert sich das US-Justizministerium einer Genehmigung der Fusion mit Sprint. Die VW-Papiere legten 0,5 Prozent zu, möglicherweise befördert von der Nachricht dass die VW-Nutzfahrzeugsparte Traton einen Ankerinvestor für den anstehenden Börsengang gefunden hat.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.121 12.096 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2019 16:26 ET (20:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.