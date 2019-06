Verify, Inc. freut sich bekannt geben zu dürfen, dass eine neue hundertprozentige europäische Tochtergesellschaft, Verify Deutschland GmbH, eröffnet wurde, um die gesamte Suite der Supplier Performance Management (SPM) Lösungen von Verify bereitzustellen.

"Verify bietet seit über 40 Jahren europaweit SPM-Dienste an", erklärt Alan McIntosh, Präsident von Verify. "Die Einführung von Verify Deutschland ist eine bedeutende und strategische Erweiterung unseres Programmmanagements, unserer Geschäftsentwicklung und unserer operativen Fähigkeiten an einem wichtigen europäischen Industriestandort."

Das Hauptbüro von Verify Deutschland's befindet sich in:

Hamburg Business Center

Christoph-Probst-Weg 4,

20251 Hamburg, Deutschland

Telefon: +49 40 401198760

Um mehr über Verify Deutschland oder das Verify Global Enterprise zu erfahren, besuchen Sie bitte www.verifyglobal.com.

Über Verify:

Verify, Inc. ist ein führender Anbieter von Supplier Performance Management (SPM) Lösungen für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Hochtechnologie und in qualitätskritischen Bereichen. Seit 1976 haben Verify-Services die Lieferanten- und Programmleistung verbessert und gleichzeitig die Folgekosten schlechter Qualität gesenkt. Mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, unterhält Verify Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen unterstützt über 400 Kunden an mehr als 7.000 Lieferantenstandorten in 53 Ländern und hilft Kunden, Qualitätsprodukte rechtzeitig von ihren Lieferanten zu beziehen.

Über Verify Deutschland :

Die Verify Deutschland GmbH wurde 2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Verify, Inc.

