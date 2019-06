Stuttgart (ots) - Man darf annehmen, dass sich Donald Trump darüber im Klaren ist, was für ein Desaster er mit einem Krieg gegen den Iran riskieren würde. Das Land ist dreimal so groß wie der Irak, an dem sich Amerika nach dem Einmarsch im März 2003 so gründlich verhoben hat. Es wäre unmöglich, einen Flächenriesen wie den Iran allein mit Luftschlägen zu besiegen. Trump müsste Bodentruppen entsenden, womöglich die Wehrpflicht wieder einführen. Hinzu kommt: Nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen könnten die USA in Europa wohl auf keinen Verbündeten mehr zählen, nicht einmal auf die Briten, die im Irak noch brav mitmarschierten.



