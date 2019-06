Die ACAMS 15. Jährliche Konferenz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität stand unter dem Motto "Die nächste Kolaborationswelle" (Collaboration's Next Wave) und bot einzigartige Einblicke und Expertise zur Prävention von Finanzkriminalität für Compliance-Fachleute. Mehr als 80 Referenten aus Ländern wie Deutschland, Großbritannien, den USA, Frankreich, der Schweiz, Estland, Schweden und Dänemark präsentierten ihre Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190614005515/de/

Alexandra Jour-Schroeder, Acting Deputy Director General of the Directorate-General for Justice and Consumers, European Commission (Photo: Business Wire)

Vom 12. bis 13. Juni 2019 gab es 23 Sitzungen, darunter ein Grundsatzreferat von Alexandra Jour-Schroeder, der amtierenden Vizegeneraldirektorin der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher bei der Europäischen Kommission, sowie besondere Präsentationen von John Cusack, Co-Vorsitzender der Wolfsberg Group, und John E. Smith, vormals Leiter des Amts für Kontrolle von Auslandsvermögen (Office of Foreign Assets Control, OFAC) des US-Finanzministeriums (Department of the Treasury). Außerdem gab es einen Themenquerschnitt zu Schwachstellen für Risiken und Risikomanagement, aufsichtsrechtlichen Probleme, Sanktionen, Bestechung und Korruption. Probleme und Bedrohungen im Zusammenhang mit Cyberkriminalität und neuen Zahlungssystemen standen ganz oben auf dem Programm, bei dessen Gestaltung Anliegen von Aufsichtsbehörden, Vollzugsbeamten und Finanzexperten überall auf der Welt berücksichtigt wurden.

Die Veranstaltungen umfassten folgende Themen:

Catch Me If You Can: Denken wie ein Betrüger

Management der AML-Risiken im Korrespondenzbankgeschäft

Runder Tisch zum Aufsichtsrecht: Einblicke von führenden Aufsichtsbehörden zu den neuesten AML-Trends in Europa

EU- gegenüber US-Sanktionen: Lösung von mehrere Gerichtsbarkeiten betreffenden Compliance-Konflikten

Schutz Ihrer Institution vor Bedrohungen durch Cyberkriminalität

Abschwächung der Bedrohungen für neue Zahlungssysteme durch Finanzkriminalität

Aktuelle Themen beim Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität

Riskante Geschäfte: Umgang mit Hochrisikokunden

"Bei ACAMS entwickeln wir mit unseren internationalen Konferenzen weiterhin strategische, kooperative Plattformen, die Fachleuten für Compliance und für die Bekämpfung von Finanzkriminalität zeitnahe Informationen liefern", so Rohit Sharma, Präsident und Geschäftsführer von ACAMS. "Wir erweitern weiterhin unsere globale Präsenz und erfüllen den steigenden Bedarf unserer Mitglieder, Aufsichtsbehörden, Vollzugsbeamten, Regierungen und dem privaten Sektor. Dabei engagieren wir uns, um zum bevorzugten strategische Partner zu werden u. a. dadurch, dass wir angesehene Partner zu unseren Events bringen."

"Neue Zahlungstrends wie Kryptowährungen und der Einsatz von Technologien waren bei der Veranstaltung zeitgemäße, essenzielle Diskussionsthemen", so Angela Salter, Leiterin für Europa bei ACAMS. "Es besteht ein erhöhter Druck, Personal mit den geeigneten IT- und Datenkompetenzen für die aktuelle Compliancelandschaft einzustellen und Schulungsprogramme zu entwickeln, mit denen technisches Fachwissen in einer im Wandel begriffenen Landschaft gefördert wird, zu der Finanztechnologie, virtuelle Währungen und digitale Identifizierung gehören."

Die Konferenz in Europa ist eine von vier bedeutenden Konferenzen, die ACAMS jährlich durchführt. In den letzten Monaten konnte ACAMS sein Netzwerk aus von Ehrenamtlichen geleiteten Verbänden in Europa um neue Verbände erweitern, die in der Schweiz und Polen gegründet wurden. So konnten regelmäßig Veranstaltungen in mehr als 16 europäischen Ländern organisiert werden.

Mehr über die ACAMS-Konferenzen erfahren Sie unter https://www.acamsconferences.org/.

Über die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

ACAMS ist Mitglied von Adtalem Global Education (NYSE: ATGE). ACAMS ist die größte internationale Mitgliederorganisation zur Förderung der Fachkenntnisse und Kompetenzen von Experten in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML) und Finanzkriminalität aus allerlei Branchen. Die CAMS-Zertifizierung ist die AML-Zertifizierung, die unter Compliance-Experten weltweit die größte Akzeptanz genießt. Weitere Informationen finden Sie unter acams.org.

Über Adtalem Global Education

Das Ziel von Adtalem Global Education besteht darin, Schulungsteilnehmer zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen, Erfolg zu haben und anregende Beiträge für unsere globale Community zu erstellen. Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE; Teil des S&P MidCap 400 Index) ist ein führender globaler Anbieter von Personallösungen und das Mutterunternehmen von Adtalem Educacional do Brasil (mit den Institutionen IBMEC, Damásio und Wyden), American University of the Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Becker Professional Education, Chamberlain University, EduPristine, OnCourse Learning, Ross University School of Medicine und Ross University School of Veterinary Medicine. Weitere Informationen finden Sie unter adtalem.com und folgen Sie uns auf Twitter (@adtalemglobal) und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190614005515/de/

Contacts:

Lashvinder Kaur

+44 7388 294 478

LKaur@acams.org