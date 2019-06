Hot Wheels id integriert bestverkauftes Spielzeug der Welt* in neues Mixed Play Erlebnis mit digitalen Rennen bei dem einmaligen Erlebnis bleibt das physische Spielzeug im Zentrum des Spiels, angereichert um den digitalen Aspekt

Hot Wheels id Vehicle Assortment, Race Portal, Smart Track Kit und Begleit-App jetzt erhältlich

Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) hat heute die Veröffentlichung von Hot Wheels id bekannt gegeben, der Weiterentwicklung der beliebten Marke, mit der schon Generationen von Kindern gespielt und damit ihren Herausforderungsgeist entfacht haben. Durch innovative Spielmöglichkeiten für die Fahrzeuge kommen bei Hot Wheels id der physische und der digitale Aspekt im "Mixed Play" zusammen. Dabei gibt es eindeutig wiedererkennbare Fahrzeuge, ein intelligentes Race Portal, Smart Track und ein digitales Zentrum. So können Sie sich selbst einen personalisierten Fuhrpark zusammenstellen, Ihre Leistungen messen und gegeneinander antreten wie noch nie zuvor. Hot Wheels id ist ab dem 14. Juni exklusive auf Apple.com, in ausgewählten Apple-Geschäften und im App Store erhältlich.

Hot Wheels Race Portal scans your Hot Wheels id vehicles into the app, tracks speed and counts laps via infrared sensors, and easily connects with your classic Hot Wheels track. (Photo: Business Wire)

Zum ersten Mal in der Geschichte können Kinder ihre Hot Wheels id Autos digital scannen und dazu herausfordern, Rekorde sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt zu brechen. Mit der zusätzlichen Option, das Tempo zu messen und zu stoppen, Runden zu zählen und die zurückgelegten Entfernungen auf speziell entworfenen Strecken und Playsets zu messen, verstärkt Hot Wheels iddie physischen Erfahrungen, die Kinder seit Generationen kennen, im digitalen Spiel.

Hot Wheels id erweitert das bestverkaufte Spielzeug der Welt und hebt das Spiel mit Autos auf eine neue Stufe. Die Produktlinie:

Die Hot Wheels id -Premium-Fahrzeuge mit Druckguss sind mit drahtloser Technologie ausgerüstet, die die Leistungsdaten jedes Autos speichert und mit der sie eindeutig identifiziert werden können.

sind mit drahtloser Technologie ausgerüstet, die die Leistungsdaten jedes Autos speichert und mit der sie eindeutig identifiziert werden können. Das Hot Wheels Race Portal scannt Ihre Hot Wheels id Fahrzeuge in die App, nimmt die Geschwindigkeit ab und zählt die Runden über Infrarotsensoren. Es stellt unkompliziert eine Verbindung mit Ihrer klassischen Hot Wheels-Strecke her. Das Race Portal besteht aus zwei exklusiven Hot Wheels id -Fahrzeugen.

scannt Ihre Fahrzeuge in die App, nimmt die Geschwindigkeit ab und zählt die Runden über Infrarotsensoren. Es stellt unkompliziert eine Verbindung mit Ihrer klassischen Hot Wheels-Strecke her. Das Race Portal besteht aus zwei exklusiven -Fahrzeugen. Das Hot Wheels id Smart Track Kit wurde mit völlig neuem Hot Wheels-Streckendesign konzipiert. Damit wird das Tempo erhöht und Rennen, Sprünge und Crashes werden verbessert. Außerdem wird die Gesamtfahrstrecke in Ihre Fahrzeugstatistik mit aufgenommen. Der Smart Track ist ausgestattet mit dem schnellsten, leistungsstärksten Booster, den Hot Wheels je hergestellt hat, sowie zwei exklusiven Hot Wheels id -Autos und dem Hot Wheels-Race Portal.

wurde mit völlig neuem Hot Wheels-Streckendesign konzipiert. Damit wird das Tempo erhöht und Rennen, Sprünge und Crashes werden verbessert. Außerdem wird die Gesamtfahrstrecke in Ihre Fahrzeugstatistik mit aufgenommen. Der Smart Track ist ausgestattet mit dem schnellsten, leistungsstärksten Booster, den Hot Wheels je hergestellt hat, sowie zwei exklusiven -Autos und dem Hot Wheels-Race Portal. In der Hot Wheels id App befindet sich Ihre virtuelle Garage von Hot Wheels id-Fahrzeugen zum Sammeln, für Rennen, Sprünge und Crashes, neue Levels und Wettbewerbe. Außerdem gibt es Hunderte von Challenges und digitalen Rennen, damit der Spaß immer weitergehen kann.

"Bei Hot Wheels haben wir unsere Innovationen für das Spiel mit Autos erstmals vor über 50 Jahren veröffentlicht und jetzt haben wir mit Hot Wheels id wieder etwas Neues", so Chris Down, leitender Designer bei Mattel. "Digitale Spiele sind für die Marke zwar nicht völlig neu. Doch jetzt erhalten unsere Fans zum ersten Mal Gelegenheit, mit druckgegossenen Hot Wheels idRekordgeschwindigkeiten, gewonnene Rennen und bestandene Challenges nachzuverfolgen. Sie können die gleichen Autos dann in der digitalen Welt sammeln und managen und Rennen damit fahren. Das revolutionäre Mixed Play-Erlebnis ermöglicht es Kindern aller Altersstufen, Herausforderungen anzunehmen wie nie zuvor."

Der Preis für ein einzelnes Hot Wheels id-Fahrzeug beträgt 6,99 US-Dollar, das Hot Wheels id Race Portal kostet 39,99 US-Dollar, und das Hot Wheels id Smart Track Kit kostet 179,99 US-Dollar. Die kostenlose Hot Wheels id-App können Sie HIER herunterladen.

Die Verpflichtung von Mattel zu Sicherheit und Zuverlässigkeit ist von höchster Bedeutung. Daher unterlag die Gestaltung von Hot Wheels id strengen Standards, damit Privatsphäre, Zuverlässigkeit und Onlinesicherheit von vornherein gewährleistet sind. Weitere Informationen finden Sie unter HotWheels.com/id.

Über Mattel

Mattel ist ein führender weltweit tätiger Konzern für Kinderunterhaltung und spezialisiert auf Design und Produktion hochwertiger Spielzeuge und Verbraucherprodukte. Wir kreieren innovative Produkte und Erlebnisse, die Kinder beim Spielen inspirieren, unterhalten und fördern. Wir unterhalten die Verbraucher mit unserem Portfolio aus legendären Franchisen wie Barbie, Hot Wheels, American Girl, Fisher-Price, Thomas Friends und MEGA sowie mit anderen beliebten Marken, die wir in Zusammenarbeit mit weltweit tätigen Unterhaltungskonzernen besitzen oder lizenzieren. Zu unseren Angeboten zählen Inhalte in Film und Fernsehen, Gaming, Musik und Live-Events. Wir sind an 40 Standorten tätig und verkaufen Produkte in mehr als 150 Ländern. Dabei kooperieren wir mit den führenden Einzelhandels- und Technologiefirmen der Welt. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1945 sind wir bei Mattel stolz darauf, als bewährter Partner zur Erforschung des Wunders der Kindheit beizutragen und Kinder bei der vollen Realisierung ihres Potenzials zu unterstützen. Besuchen Sie uns online unter www.mattel.com.

*Quelle: The NPD Group/Retail Tracking Service/G12/Jan-Dec 2018/Total Toys/Units

