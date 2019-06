Wochenrückblick KW24: DAX-Anleger hoffen auf die Fed-Leitzinssenkung

Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die sich zuspitzende Lage im Nahen Osten haben DAX-Anleger in dieser Woche verunsichert. Allerdings bleibt die Aussicht auf eine Leitzinssenkung der Fed. Bei der Notenbanksitzung in der kommenden Woche dürfte es noch nicht so weit sein. Lange dürfte es jedoch zur Freude der Börsianer nicht mehr dauern.

Deutschland

Nach einem weiteren Kursrücksetzer versucht die Daimler-Aktie ein erneutes Comeback. Ob dieses gelingt, dürfte sich bald entscheiden. Mehr dazu hier.

adidas zählt derzeit zu den Highflyern an der Frankfurter Börse. Die Aktie legte seit Jahresanfang um satte 42 Prozent zu und ist damit der stärkste Gewinner im DAX. Dabei bestehen beste Chancen, dass sich die Kurs-Rallye in den kommenden Monaten fortsetzt. Hierfür spricht das weiterhin laufende Aktienrückkaufprogramm des Konzerns. Mehr dazu hier.

Die politische Diskussion über den Wohnungsmarkt in Berlin nimmt immer absurdere Züge an. Zum Ärger von Immobilienkonzernen wie Deutsche Wohnen der größte Vermieter der Stadt aktienkurstechnisch unter Druck geriet, sondern die gesamte Branche in Deutschland am Pranger steht. Man sieht es auch am Kursverlauf des deutschen Branchenführers Vonovia. Mehr dazu hier.

