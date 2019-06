Hamburg (ots) - Die zu Bertelsmann gehörende RTL Group stellt die Aktivitäten ihres Multi-Plattform-Netzwerks StyleHaul ein. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de). Der CEO des Influencer-Vermarkters, Sean Atkins, bestätigte das Aus der 2011 gegründeten amerikanischen Digitalfirma, für die der Konzern einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag gezahlt hatte. Ein ursprünglich für dieses Jahr geplanter Umzug vom Standort Los Angeles nach London wird somit gestoppt.



Die RTL Group mit Sitz in Luxemburg war 2013 bei dem Vermarktungs-Netzwerk für Mode-, Kosmetik- und Lifestyle-Video-Channels eingestiegen und ist dort mittlerweile alleiniger Eigner. Der Kaufpreis für sämtliche Anteile soll etwas mehr als 100 Millionen Euro betragen haben.



Multi-Plattform-Netzwerke wie StyleHaul bündeln die Videoangebote Tausender Youtuber, meist zu bestimmten Themengebieten, und helfen diesen dabei, ihre Videos zu erstellen und zu vermarkten. StyleHaul zählt nach eigenen Angaben über 5.000 Digital Influencer zu seinen Partnern - mit einer Gesamtreichweite von über 60 Millionen Unique Viewern und 2,5 Milliarden Views pro Monat.



Die Performance des Netzwerks blieb indes unter den Erwartungen. Schwarze Zahlen waren in weiter Ferne. 2018 wurde schließlich die Geschäftsführung ausgewechselt. Die RTL Group ernannte den früheren Viacom-Manager Sean Atkins zum CEO. Er trat die Nachfolge der StyleHaul-Gründerin Stephanie Horbaczewski an.



