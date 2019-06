von Thomas Strohm, Euro am SonntagKaufen, halten, Zinsen kassieren: Eine Buy-and-Hold-Strategie, die viele Anleger bei Anleihen verfolgen, ist auch mit Fonds möglich. Laufzeitfonds investieren das in der Zeichnungsphase eingesammelte Geld in ein Portfolio aus Anleihen mit ähnlichen Fälligkeiten. Werden die Bonds von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...