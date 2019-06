Die AfD im Osten ist selbstbewusst wie nie. Starke Stimmenzuwächse bei der Europawahl gibt der AfD im Osten Selbstbewusstsein für die Landtagswahlen.

Spricht man in diesen Tagen mit AfD- Funktionären aus den östlichen Bundesländern, ist die Laune meist blendend. Die Landes- und Fraktionschefs strotzen mit Blick auf die im Herbst anstehenden Wahlen nur so vor Optimismus und Selbstbewusstsein. "Wir werden stärkste Kraft und stellen die Regierung", sagt beispielsweise Sachsens AfD-Chef Jörg Urban mit Blick auf die Landtagswahl am 1. September im Freistaat.

Tatsache ist: Im Osten ist die AfD zurzeit viel erfolgreicher als im Westen. Das hat sich bei der Europawahl im Mai wieder gezeigt: In Sachsen und Brandenburg wurde sie stärkste Kraft. CDU und SPD schwant für die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im September und Oktober Schreckliches - auch wenn das keiner vor der Kamera sagen mag.

Am Sonntag könnte es für die AfD mit dem nächsten Coup klappen - mit dem Chefsessel im Rathaus von Görlitz. Es wäre das erste Mal, dass die AfD einen Oberbürgermeister stellt. Kandidat Sebastian Wippel, von Haus aus Polizeioberkommissar, lag in der ersten Wahlrunde Ende Mai mit 36,4 Prozent der Stimmen vorn und konnte seinen Kontrahenten von der CDU, Octavian Ursu (30,3 Prozent), auf Distanz gehalten.

Da die beiden Bewerberinnen von Linkspartei und Grünen in der zweiten Runde nicht mehr antreten, wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. "Die Fehler der CDU haben die AfD stark gemacht", meint Wippel, der aus Görlitz stammt und früher bei den Liberalen war.

Wippel sieht sich nicht als Hardliner ...

