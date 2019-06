Bei dem Blue Magic Belgium-Event von GA-ASI wurden drei Finalisten ausgewählt, um GA-ASI und die Entwicklung des ferngesteuerten Flugsystems (RPA) MQ-9B SkyGuardian für Belgien zu unterstützen. Die drei ausgewählten belgischen Unternehmen sind AIRobot, ALX Systems und Hexagon.

"We were very impressed by the many talented companies and particularly by the innovative concepts presented by these three finalists," said Linden Blue, CEO, GA-ASI. (Photo: Business Wire)