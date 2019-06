Politische Börsen haben bekanntermaßen kurze Beine und so verwundert es auch nicht wirklich, dass sich der britische FTSE 100 zuletzt in einer robusten Verfassung zeigte und damit den Entwicklungen im politischen London trotzen konnte. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.05. hieß es u.a. "[…] Nach dem Verlust der steilen Aufwärtstrends musste kürzlich bereits der mittelfristige Aufwärtstrend ...

