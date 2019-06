Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) hat die größte Produktionskapazität aller kanadischer Cannabishersteller. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Cannabisproduzent der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung, und ist auf fünf Kontinenten in 24 Ländern tätig. Man kann also durchaus behaupten, dass die Führungskräfte von Aurora über die nötige Expertise verfügen, wenn es um die Cannabisbranche geht. Es gibt ein paar verbreitete Annahmen, die Aurora für falsch hält. Marc Lakmaaker, Vice President of Investor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...