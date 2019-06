Dahoam ist es am schönsten - Deutschlands Regionalindizes bieten Abwechslung

Viele Menschen bleiben ihrer Heimatregion verbunden. Entsprechend spielt die Herkunft der Unternehmen bei den Anlageentscheidungen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig sind große Volkswirtschaften wie Deutschland oder die USA alles andere als homogen, so dass auch innerhalb wichtiger Aktienindizes wie des DAX ein großes regionales Gefälle zu beobachten ist.

Wer als Berliner oder Bayer vornehmlich in Unternehmen aus seiner Heimatregion investieren möchte, hat es angesichts der Dominanz überregionaler Aktienindizes wie des DAX jedoch nicht leicht. Für all diejenigen hat die Finanzplattform ARIVA mit der Christian-Albrecht-Universität, Kiel, regionale Indizes entwickelt. Die so genannten ARIVA RegioX-Indizes

Den vollständigen Artikel lesen ...