* Diese wichtige Frage stellt sich niemand* Niedrigzinsphase schafft Zombiebanken und Zombieunternehmen* Meine Empfehlung für Sie als Anleger: Schützen Sie sich mit Gold* Und verdienen Sie mit Goldminen-Aktien!* Auch unsere aktuelle Mai-Prognose ist aufgegangen* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wohnraumvermietung über Internetportale im Fokus der Finanzämter

Liebe Leser,



normalerweise schreibt Ihnen an dieser Stelle mein geschätzter Freund und Mitstreiter Claus Vogt. Doch dieses Mal war es mir sehr wichtig, Ihnen persönlich zu berichten.



Denn die amerikanische Bank of America Merrill Lynch hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die bei jedem Anleger die Alarm-Glocken läuten lassen sollte: Allein in der vorletzten Woche wurden auf der ganzen Welt 10,3 Milliarden Dollar aus Aktienfonds abgezogen. Davon entfielen 8,4 Milliarden auf amerikanische Aktienfonds. Insgesamt wurden seit Anfang des Jahres 132 Mrd. $ abgezogen und seit Dezember 2018 sogar 237 Mrd. $.

