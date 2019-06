Der Ruf nach mehr Klimaschutz richtet sich stets an den Staat. Dabei wird das CO2 für die Rufenden selbst verblasen. Ihre Nachfrage ist die Ursache der drohenden Katastrophe - nicht die Politik.

Die westlichen Wohlstandsgenießer des frühen 21. Jahrhunderts, vor allem die deutschen, sind schon eine seltsame Spezies. Die vergangenen Monate inklusive der Wahlergebnisse waren geprägt von einem emphatischen Verlangen vor allem jüngerer Menschen nach Klimaschutz.

Youtube-Rezo und seine vielen Millionen Fans ebenso wie die Fridays for Future-Bewegung klagen die Regierenden an: Die CDU und die anderen Parteien haben nichts fürs Klima getan. "Ihr zerstört, was uns allen gehört", "Ihr habt unsere Zukunft in euren Händen", "Ihr behandelt die Erde als wäre noch eine zweite in Reserve", "Gebt uns eine Zukunft!" oder "Change the System!" steht auf den Plakaten. Zusammengefasst: Ihr Mächtigen habt es verbockt, jetzt macht es wieder gut. Das ist die Essenz dieser neuen Klimaschutzbewegung.

Der CDU ist bekanntlich auf Rezos Video keine Antwort eingefallen. Eine ehrliche und vernünftige Antwort, die all jene als "ihr" angegriffenen Mächtigen in Politik und Wirtschaft geben könnten, wäre folgende: Glaubt ihr wohlgenährten, weitgereisten Wirtschaftswunderenkel denn, dass das CO2 im Dienste der CDU, der Bundesregierung oder der bösen Reichen und Rechten ausgestoßen wird? Ist euch nicht klar, dass es für uns alle ausgestoßen wird (einschließlich Rezo, Greta Thunberg und Annalena Baerbock)? Für eure Kerosin-verbrennenden Abi-Reisen nach Australien, für eure Strom-fressenden Smartphones und eure alljährlich neu erworbenen Sneaker.

Vielleicht wird es gerade deswegen nicht zur Kenntnis genommen, weil es so banal ist: Nicht eine untätige Politik ist die Ursache anhaltend hoher Emissionen, sondern die anhaltend hohe Nachfrage nach CO2-intensiven Produkten und Dienstleistungen. Die (deutschen) Klimaschutzziele zu erreichen, läge in unser aller Hand als Konsumenten ...

