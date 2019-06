Zoom Video Communications (WKN:A2PGJ2) meldete am Donnerstag die Ergebnisse des ersten Quartals für das Geschäftsjahr 2020, was die Investoren freute und die Aktien am Freitag um 18,4 % höher steigen ließ. Am Montag sollte es dann noch einmal um 8,5 % nach oben gehen. Im ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang im April stieg der Umsatz des Videokonferenzspezialisten aus dem Silicon Valley um 103 % auf 122 Mio. US-Dollar. Der GAAP-Gewinn pro Aktie erreichte den Break-even, verglichen mit einem ...

