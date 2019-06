Alternative Investments: Whisky

Diese Investments bekommen Sie nur selten angeboten. Manche sollten Sie auch lieber mit einem Schmunzeln verbinden… Dieses Mal: Whisky.

Soll man eine knapp 1 Mio. Euro teure Flasche Whisky trinken? Diese Frage dürften sich Fans der edlen Spirituose weltweit stellen, seitdem das Auktionshaus Bonhams in der schottischen Hauptstadt Edinburgh am 3. Oktober 2018 im Zuge einer Auktion eine Flasche des Nationalgetränks für 848.750 Pfund (umgerechnet 960.000 Euro) verkauft hatte. Bei dem verkauften Whisky handelt es sich um einen 1926 gebrannten und 1986 abgefüllten Macallan Valerio Adami. Der Name bezieht sich auf den italienischen Künstler Valerio Adami, der für das Etikett verantwortlich war.

