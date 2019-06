Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DOW -3,27% auf 51,15, davor 9 Tage im Plus (13,09% Zuwachs von 46,76 auf 52,88), SMI® PR -0,14% auf 9847,61, davor 6 Tage im Plus (2,75% Zuwachs von 9597,71 auf 9861,83), Xing -3,76% auf 358, davor 6 Tage im Plus (10,06% Zuwachs von 338 auf 372), Sartorius -1,44% auf 177,7, davor 6 Tage im Plus (7,13% Zuwachs von 168,3 auf 180,3), General Electric -0,78% auf 10,23, davor 6 Tage im Plus (4,25% Zuwachs von 9,89 auf 10,31), Biogen Idec -1,55% auf 227,67, davor 5 Tage im Plus (3,08% Zuwachs von 224,35 auf 231,26), TECDAX -1,85% auf 2794,12, davor 4 Tage im Plus (3,12% Zuwachs von 2760,67 auf 2846,75), Beiersdorf -0,28% auf 106,95, davor 4 Tage im Plus (2,63% Zuwachs von 104,5 auf 107,25), Evotec-0,44% auf 22,85, davor 4 Tage im Plus (7,29% Zuwachs von ...

