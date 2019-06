Planbar steigende Klimaabgaben sind gerade für Deutschlands Hidden Champions von Bedeutung. Die Weltmarktführer wollen globale Märkte bedienen - was fossile Brennstoffe in Deutschland kosten, interessiert sie weniger.

Jede Nation hat ihre Momente. Die Bundesrepublik hat sie wiederholt entschlossen genutzt - und so Geschichte geschrieben. Der Wiederaufbau nach 1945, die Westintegration ab 1949, die Demokratisierung der Sozialpartnerschaften in den Siebzigerjahren, die Wiedervereinigung 1990, die Reform des Sozialstaates seit 2003. Jedes Mal wurde der politische Wille aufgebracht, neue Realitäten anzuerkennen und konsequent zu handeln. Nicht selten avancierte Deutschland dabei zum internationalen Vorreiter. Unser Wohlstand beruht wesentlich auf richtigen Weichenstellungen in Zeiten des Umbruchs.

Heute stehen wir wieder an einer solchen Wegscheide. Ganz gleich, wo wir politisch stehen, wie wir bisher über das Thema dachten: Klimaschutz wird die dominierende Rahmenbedingung für die Wirtschaft in diesem Jahrhundert sein. Wissenschaftlich gesprochen, haben wir beim CO2-Ausstoß sorglos alle roten Linien überschritten, vor denen uns Forscher seit Jahrzehnten warnen. Politisch gesprochen, wird die Natur unsere Nachrichtenwelt aufwirbeln wie zunehmende Böen ein Zirkuszelt. Und wirtschaftlich gesprochen, handelt es sich beim Klimaproblem um das größte Geschäftsrisiko für unseren Wohlstand - oder um die entscheidende Größe für unseren Wettbewerbserfolg auf den Märkten der Zukunft.

Schon heute beginnt der Klimawandel den Wohlstand der Nationen zu bestimmen. Chinas politische Führung hat die Bedeutung des Geschäftsfeldes erkannt und will das technologische Potenzial langfristig für einen grünen Sprung nach vorn nutzen. Daher das eindeutige Bekenntnis Pekings zu erneuerbaren Energien und zur Elektromobilität. Hinzu kommt, dass der Umweltschutz und das Selbsterhaltungsinteresse der politischen Führung in China miteinander verbunden sind; die wachsende Mittelschicht drängt auf abgasfreie Städte und eine schleunige Reduzierung der Kohleverstromung. Auch das zunehmend gletscherarme Norwegen weiß: Seine Ölwirtschaft führt in eine Sackgasse. Regierung und Staatsfonds haben ein massives Umbauprogramm initiiert. E-Autos, E-Schiffe, Wasserkraft, Biomasse sind politisch gewollt und werden gefördert.

Für Deutschland ist die Abkehr vom fossilen, ressourcen-intensiven Zeitalter eine Art Schicksalsaugenblick. Die Nachkriegsmarke Made in Germany steht zur Disposition. Denn diese Marke steht vor allem für PS-starke Autos, Chemie und Maschinenbau. Motoren, Plastik, Fabrikausrüstung - das klingt nach 20. Jahrhundert. Und es gibt Szenarien, die in Deutschlands Kernsortiment nur noch Ausschussware erblicken.Doch es gibt auch einen Gegenentwurf. Die Stärke der deutschen Industrie besteht in der Bewältigung komplexer Herausforderungen, insbesondere bei der Strukturierung industrieller Kreisläufe. Systemisches Denken, ...

