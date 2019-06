Bei der Wirecard Aktie sind sämtliche Lasten abgefallen. All die Sorgen, all die Unsicherheit in diesem Wert haben sich gefühlt in Luft aufgelöst. Der Kurs konnte sich aus einem kritischen Bereich befreien und wie das am Aktienmarkt so ist, der Kurs hat immer recht. Der alte Trendkanal wurde verlassen, ein neuer Trend wurde begonnen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...