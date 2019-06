Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Usingen (pta001/16.06.2019/17:30) - Der vom Abschlussprüfer testierte und vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 weist einen Jahresüberschuss von 203.273,88 EUR aus. Der Bilanzgewinn beträgt 4.465.625,83 EUR; neben dem Gewinnvortrag und dem Jahresüberschuss waren hierbei auch die Einziehung eigener Aktien und der im Berichtsjahr erfolgte Aktienrückkauf zu berücksichtigen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der am 9. August 2019 in Usingen stattfindenden Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.



