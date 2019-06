Nach einer knackigen Korrekturphase versucht sich der Arca Oil Index in diesen Tagen an einer Gegenbewegung. Die aktuelle Situation im Nahen und Mittleren Osten hat zwar die Ölpreise stimuliert, doch dem "Ölaktien-Index" fehlt es bei seiner Erholung nach wie vor an Durchschlagskraft. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 02.06. hieß es u.a. "[…] Nach dem Bruch der eminent wichtigen 1.230er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...