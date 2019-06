Freiburg (ots) - Damit bestärkt die Bundesregierung Saudi-Arabien, auf dem kriegstreiberischen Weg weiterzumachen. Das gilt im Übrigen auch für die anderen Länder der Jemen-Kriegsallianz, die noch deutlich großzügiger mit Waffen aus Deutschland beliefert wurden, etwa die Vereinigten Arabischen Emirate. Wie die Saudis schüren auch sie Konflikte in der Region mit dem Ziel, den schiitischen Iran zurückzudrängen und eine Vorherrschaft der Sunniten im Nahen Osten zu etablieren. Im Jemen und anderswo werden also weiter Menschen auch dank deutscher Hilfe sterben. http://mehr.bz/ry79



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de