Bei Unternehmenskunden hat Apple im Vergleich zu Android-Geräten die Nase definitiv vorn. Mit seinen jüngst angekündigten Neuerungen will der Konzern die Nutzung seiner Geräte im professionellen Umfeld weiter verbessern.Auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference, kurz WWDC, hat Apple eine Reihe von Features verkündet. Neben optischen Neuerungen, wie dem Dark Mode, kommt iOS 13 mit neuen Funktionen besonders für die geschäftliche Nutzung privater Hardware ("Bring Your Own Device" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...