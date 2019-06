Nach dem weltweit größten Börsengang an der Wall Street strebt Alibaba wohl noch in diesem Jahr auch an die Hongkonger Börse. Die Zweitnotierung könnte dem Handelsgiganten bis zu 20 Milliarden US-Dollar einbringen.Alibaba-Aktie: Milliarden-Börsengang geplantDer Internet-Gigant Alibaba soll einen vertraulichen Antrag auf ein Lisiting in Hongkong gestellt haben, wie einige mit der Sache vertraute Personen kürzlich berichteten. Ihnen zufolge könnte das IPO im dritten Quartal dieses ...

