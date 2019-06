Die "Stuttgarter Zeitung" zu den Protesten in Hongkong:

"Wenn Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam gedacht hatte, die Gemüter würden sich beruhigen, wenn das umstrittene Auslieferungsgesetz zurückgestellt wird, so hat sie sich glücklicherweise getäuscht. Die Proteste halten an, weil die Rechtsstaatlichkeit weiterhin bedroht ist. Dieser Kampf ist nicht nur eine Mahnung an Peking, dass der Sonderstatus nach der Doktrin "Ein Land - zwei Systeme" erhalten bleiben muss. Die Hongkonger verteidigen ihre demokratischen Rechte auch im Sinne all derer, die in China unterdrückt werden. So werden bis zu einer Million Uiguren in Umerziehungslagern festgehalten. Ähnliches droht all jenen, die nach einem Inkrafttreten des Gesetzes in Hongkong festgenommen und ausgeliefert würden."/be/DP/fba

