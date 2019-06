Die Renditen der staatlich geförderten Altersvorsorge sind oft niedrig. Das muss nicht sein: Riester geht auch rentabel. Und zwar mit diesen Geheimtipps.

Je nach Betrachtungsweise ist die 2002 gestartete Riester-Rente eine große Erfolgsstory - oder ein gigantischer Flop. Als Beleg für ihren Erfolg gelten die Absatzzahlen: So hatten Sparer Ende 2018 rund 16,6 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen. Die staatlich geförderte, private Altersvorsorge wird so als die erfolgreichste nicht-obligatorische private Zusatzvorsorge der Welt dargestellt. Sie habe "wichtige sozialpolitische Ziele erreicht", heißt es beim Versichererverband GDV.

Viele Kunden aber sind enttäuscht. Und an dieser Stelle beginnt der Flop: Etwa jeder fünfte Vertrag wird nicht mehr bespart. Und obwohl die offiziellen Vertragszahlen die tatsächliche Lage derart schönen, sinken sie mittlerweile. Ende 2018 gab es etwas weniger Riester-Sparer als zum Vorjahresende. Der erste Rückgang seit Riester-Einführung.

Ein Grund dafür ist simpel und hat sich herumgesprochen: Die Renditen der Verträge sind oft niedrig. Die staatliche Förderung ist keine magische Zutat, die aus kaum lukrativen Anlageprodukten ein rentables Investment macht. Schon vor zehn Jahren - als die Riester-Rente landauf-landab noch als Erfolgsrezept galt - titelte die WirtschaftsWoche: "Die Riester-Lüge. Warum sich die beliebteste Altersvorsorge für viele nicht lohnt." Das brachte uns damals scharfe Kritik ein. Der Befund aber war und ist richtig. In den vergangenen Jahren hat sich die Lage sogar verschärft.

Riester geht aber auch rentabel. Dazu braucht es etwas Strategie. Und nicht alle beschriebenen Tricks werden sich für jeden Sparer eignen. Doch es lohnt sich, sie zu kennen. Denn hohe Renditen sind bei der Altersvorsorge wichtig. Nicht als Selbstzweck, sondern um mit den meist knappen vorhandenen Mitteln den größtmöglichen Effekt zu erzielen.

Rentenversicherung drückt Rendite

Ein Problem der Riester-Rente: 65 Prozent der Verträge sind Rentenversicherungen. Die verbinden häufig hohe Kosten mit niedrigen Renditen. Lebensversicherer müssen das von den Versicherten eingezahlte Geld möglichst sicher und entsprechend aktuell extrem niedrig verzinst anlegen. Neukunden bekommen bei klassischen Verträgen mit Garantiezins derzeit nur noch 0,9 Prozent Mindestzins garantiert - und auch den nur auf den Beitragsanteil, der nach Abzug der Kosten übrigbleibt. Die Kosten werden überwiegend in den ersten Jahren verrechnet. Sie bemessen sich aber an den rechnerischen Beiträgen über die Gesamteinzahlungsdauer, unabhängig davon, ob der Vertrag wirklich bis zum Ende bespart wird. Deshalb braucht es meist einige Jahre, damit das vorhandene Guthaben überhaupt die Summe der Einzahlungen erreicht. Außerdem setzen die Lebensversicherer bei der Rentenberechnung zur Sicherheit hohe Lebenserwartungen an - entsprechend niedrig sind die Renten. Wirklich lohnend sind die Verträge daher nur, wenn Riester-Rentner sehr alt werden, über 90 Jahre.

Neben den Rentenversicherungen gibt es zwar andere Vertragsformen mit Riester-Förderung: Banksparpläne, Fondssparpläne und Bausparverträge etwa. Bei den Sparplänen kommt aber in der Auszahlungsphase doch wieder eine Rentenversicherung zum Einsatz, um eine wirklich lebenslange Zahlung zu garantieren. Einige der Nachteile dieser Policen bleiben also bestehen.

Zurück zur Mission Riester-Rettung. Wir wollen die Verträge lukrativ machen. Reichen dafür nicht schon die staatlichen Zulagen und die Steuervorteile?

Tatsächlich kann jeder Sparer, der Anspruch auf die staatliche Riester-Förderung hat (das sind zum Beispiel alle Pflichtversicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung), staatliche Zulagen kassieren. Seit 2018 gibt es 175 Euro Grundzulage (vorher 154 Euro), für jedes Kind 300 Euro (bei Geburt vor 2008: 185 Euro). Um Anspruch auf die volle Zulagenhöhe zu haben, müssen Sparer wenigstens vier Prozent ihres Vorjahreseinkommens einzahlen (inklusive der Zulagen). Neben den Zulagen gibt es eine steuerliche Förderung: Die Riester-Beiträge können komplett von der Steuer abgesetzt werden. Die ausgezahlten Zulagen werden dabei allerdings vom rechnerischen Steuervorteil abgezogen.

Klingt kompliziert? Ist es auch.

Ein Beispiel hilft: Ein Sparer ohne Kinder verdient jedes Jahr 52.500 Euro. Er zahlt monatlich 160,42 Euro in seinen Riester-Vertrag, sodass er inklusive 175 Euro Grundzulage am Ende des Jahres genau 2100 Euro in den Vertrag gezahlt hat (das sind vier Prozent von 52.500 Euro). Gehen wir davon aus, dass er einen Grenzsteuersatz von 35 Prozent hat. Soviel Steuer muss er also auf den letzten verdienten Euro zahlen. Weil seine Riester-Beiträge steuerfrei bleiben, spart er rein rechnerisch 735 Euro (35 Prozent von 2100 Euro). Doch von diesem rechnerischen Steuervorteil geht die bereits erhaltene Grundzulage runter: 735 Euro abzüglich 175 Euro Grundzulage, macht 560 Euro verbleibender Steuervorteil. Diese Summe würde er über die Steuererklärung zurückerhalten.

Förderung hilft nur Geringverdienern

Das klingt nicht schlecht: Der Sparer selbst zahlt aus eigener Tasche nur 1365 Euro, obwohl in den Vertrag 2100 Euro fließen. Genau mit diesen Zahlen haben Riester-Anbieter jahrelang die Kunden gelockt.

Eigentlich aber profitieren Gutverdiener von der Riester-Förderung nur, wenn ihr Steuersatz im Alter niedriger ist als heute. Auch für unseren Musterfall hat die Zulage strenggenommen keine Bedeutung. Sie mindert eins ...

