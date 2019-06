Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.IFX: Infineon am 16.6. -5,25%, Volumen 213% normaler Tage , BAH: bet-at-home.com am 16.6. -5,07%, Volumen 156% normaler Tage , M5Z: Manz am 16.6. -5,04%, Volumen 78% normaler Tage , PINS: Pinterest am 16.6. 1,71%, Volumen 23% normaler Tage , FB2A: Facebook am 16.6. 2,18%, Volumen 90% normaler Tage , S92: SMA Solar am 16.6. 3,78%, Volumen 109% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SMA Solar S92 24.680 3.78% Facebook FB2A 181.330 2.18% Pinterest PINS 27.410 1.71% Manz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...