Manz AG passt Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2019 an DGAP-Ad-hoc: Manz AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Manz AG passt Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2019 an 11.11.2019 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Manz AG passt Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2019 an Reutlingen, 11. November 2019 - Der Vorstand der Manz AG, Reutlingen, (ISIN: DE000A0JQ5U3), hat auf Basis der Abschlüsse für die ersten neun Monate des Jahres 2019 sowie der aktualisierten Gesamtjahresplanung beschlossen, die Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2019 anzupassen. Bislang war der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr von einem Umsatz leicht unter dem Vorjahr bei einer positiven EBITDA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer positiven EBIT-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Der Vorstand erwartet nun für das Geschäftsjahr 2019 eine positive EBITDA-Marge im unteren einstelligen Prozentbereich und ein negatives EBIT im oberen einstelligen Millionenbereich bei einem Umsatzniveau leicht unter dem Vorjahreswert. Den vollständigen Finanzbericht über die ersten neun Monate des Jahres 2019 wird die Manz AG aus diesem Grund bereits am heutigen 11. November veröffentlichen. Zusatzinformationen: ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsenkürzel: M5Z Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Manz AG Steigäckerstraße 5 72768 Reutlingen Deutschland Investor Relations Kontakt: Manz AG Axel Bartmann Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395 Fax: +49 (0)7121 - 9000-99 E-Mail: abartmann@manz.com cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: krause@cometis.de --------------------------------------------------------------------------- 11.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Manz AG Steigäckerstr. 5 72768 Reutlingen Deutschland Telefon: +49 (0) 7121 9000-0 Fax: +49 (0) 7121 9000-99 E-Mail: info@manz.com Internet: http://www.manz.com ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 909795 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 909795 11.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A0JQ5U3 AXC0199 2019-11-11/15:01