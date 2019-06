Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 18 KR



Luzern (pta004/17.06.2019/06:00) - Die ordentliche Generalversammlung der Swiss Estates AG für das Geschäftsjahr 2018 hat am 14. Juni 2019 in Luzern stattgefunden.



Der Jahresbericht und die Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 wurden genehmigt, was auch für den Vergütungsbericht 2018 gilt.



Die Verwendung des Bilanzgewinns 2018, mit Zuweisung an die gesetzlichen Reserven im Umfang von CHF 100'000 und Gewinnvortrag auf die neue Periode in der Höhe von CHF 1'044'994 wurde ebenfalls genehmigt.



Peter Grote, Christian Terberger sowie Udo Rössig wurden erneut für eine weitere Amtsperiode in den Verwaltungsrat gewählt.



Als neuer Präsident des Verwaltungsrates wurde Herr Peter Grote, dipl. Wirtschaftsprüfer, wie bereits mit Ad Hoc-Mitteilungen vom 31.10.2018 und vom 16.01.2019 sowie in der Einladung zur Generalversammlung vom 22.05.2019 angekündigt bzw. vorgeschlagen, mit grosser Mehrheit gewählt.



Ferner wurde die Treureva AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode als gesetzliche Revisionsstelle der Gesellschaft, bei einer Enthaltung, mit grosser Mehrheit bestätigt. Ebenfalls für eine weitere Amtsperiode wurde der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Herr Oscar Neira, durch die Generalversammlung einstimmig wieder gewählt.



Abgelehnt wurde der Antrag eines Aktionärs auf Aufhebung einer Statutenbestimmung, welche eine Stimmrechtsbeschränkung von drei Prozent vorsieht. Nicht erteilt wurde die Entlastung für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.



Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiter entwickelt.



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP



Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland und einer Eintragungsgrenze von drei Prozent der Aktienstimmen.



Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Frankfurt im Quotation Board (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt des Freiverkehrs in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).



Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.



